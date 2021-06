Revendedora da Ambev abre novas vagas em diversos cargos para contratar em Anápolis

A Nova Anápolis, revendedora de bebidas da AMBEV que fica localizada na Avenida Brasil Norte, abriu novas vagas para contratar funcionários na cidade.

As oportunidades estão disponíveis para ajudante de armazém, ajudante de rota, motorista e jovem aprendiz. Os interessados devem observar os requisitos e benefícios de cada uma das funções.

Para ajudante de armazém é exigido apenas disponibilidade para 3º turno. O salário é de R$ 1.115 e o selecionado também receberá por produtividade, adicional noturno, assiduidade, além de cesta básica, plano de saúde, plano odontológico e lanche no local.

Para ajudante de rota é preciso ter ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens. O salário é de R$ 1.106 e os benefícios são: cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição (R$ 18 por dia) e R$ 450 de premiação.

Para motorista é necessário ensino médio completo, CNH categoria D ou E, experiência e disponibilidade para viagens. O salário é de R$ 1.667 e o contratado terá cesta básica, plano de saúde e odontológico, vale refeição (R$ 18 por dia) e R$660 de premiação.

Já a oportunidade de jovem aprendiz é para aqueles que já concluíram o ensino médio e possuem entre 18 e 22 anos. É preciso ter disponibilidade de horário e é desejável estar cursando técnico em segurança do trabalho. O salário e benefícios não foram divulgados.

Atenção

Para as vagas de ajudante de armazém e ajudante de rota, os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] com o nome do cargo desejado no campo do assunto.

Já os interessados nos cargos de motorista e jovem aprendiz devem enviar o currículo para [email protected] Também é preciso colocar qual a função desejada no assunto.

Mais informações pelo telefone (62) 9 8102-0809.