A indireta de Maju Coutinho ao ser vacinada contra a Covid-19

Uma moldura azul, decorada com uma flor e com a inscrição “Vacinei!” foi usada pela jornalista Maju Coutinho, 42, para a foto em que comemora a esperada imunização contra a Covid-19.

Maju tomou a vacina nesta quarta-feira (30), na UBS Meninópolis, na Vila Cordeiro, zona sul de São Paulo. A moldura, segundo ela, é da própria unidade básica de saúde.

“Viva o SUS! Viva a Ciência! Viva a Vida! Vacina boa é vacina no braço!”, escreveu a jornalista, nas redes sociais, após ser imunizada. Ela agradeceu o carinho da equipe da UBS e “a mão levinha da Laís”, a profissional de saúde que a vacinou.

Amigos de Maju elogiaram a imagem usada para celebrar a vacinação. “Amei a moldura”, escreveu o jornalista Zeca Camargo. “Maravilhosa”, disse a atriz Camila Pitanga. “Sensacional a moldura”, elogiou a jornalista Flávia Oliveira.

Outros famosos tomaram a vacina contra a Covid-19 nesta quarta. A apresentadora Angélica, 47, produziu um vídeo mostrando o seu “dia da vacina”, que começou com o café da manhã em casa, seguiu no carro em direção ao posto de imunização e teve trilha sonora com a música “Hoje”, de Ludmilla.

“Tô nervosa, descabelada e animada”, disse Angélica, no carro, a caminho da vacinação, no Rio de Janeiro. “Todo mundo que eu via vacinando eu me emocionava. Chorava mesmo. Tomara que eu não chore na minha vez”.

Angélica deu autógrafos e fez selfies no posto de vacinação. Em um passo a passo didático divulgado nas redes sociais, ela ficou na fila, apresentou o documento de identificação e, enfim, tomou a picada.

“A melhor vacina é a do braço”, afirmou a profissional responsável pelo cadastramento da apresentadora. “É aquela que a gente toma”, concordou Angélica.

Débora Falabella, 42, também imunizada nesta quarta, usou uma camiseta preta com a inscrição “SUS, Vacina, Máscara e Fora Bolsonaro”.

“Vacinada”, anunciou a atriz após a imunização. “Viva o SUS e #foragenocida”, completou.

Outro artista vacinado foi Selton Mello, 48. “Uma mistura complexa de sentimentos”, descreveu. “A chance comovente de poder continuar na estrada e a desolação revoltante por aqueles que não tiveram a mesma oportunidade”.

O ator foi de luto pela morte de mais de 500 mil brasileiros e declarou solidariedade aos familiares que perderam pessoas insubstituíveis. Ele pediu que todos tomem a vacina e continuem usando máscara e adotando todos os cuidados necessários.

“Basta de demonstrações espetaculares de incompetência, que saia de cena toda forma de preconceito, o descaso, a desumanidade”, disse. “Sigo desejando um Brasil mais afetuoso, acolhedor, gentil nos sentimentos, empático, mais justo, elevado intelectual e espiritualmente”.

Também de preto, a atriz Giovanna Antonelli, 45, agradeceu aos profissionais do SUS, à ciência e declarou estar de coração partido pelo pai, o ator e cantor Hilton Prado, “que não teve essa sorte”. O pai da atriz morreu em janeiro.