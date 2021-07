Goiás recebe carga de mais de 163 mil vacinas e vai aplicar todas como primeira dose

Goiás recebeu dois carregamentos com um total de 163.690 vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). A primeira parte chegou na noite de quarta-feira (30) com 126.250 doses de AstraZeneca. Já a segunda, veio hoje com 37.440 unidades da Pfizer.

“Como essa remessa será destinada para aplicação da primeira dose, vamos avançar ainda mais com a campanha pelas cidades goianas. Mas a população deve ficar atenta e voltar aos postos para receber o reforço dentro da data preconizada e informada no cartão de vacinação”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

O cenário progressivo na distribuição de vacinas já resultou em um total de mais de 2,2 milhões de imunizantes aplicados em Goiás, de acordo com dados preliminares da pasta.

Atualmente, segundo ranking do Ministério da Saúde, Goiás é o décimo do país em número total de doses aplicadas. “Vamos chegar ao final do ano sem ter mais esse problema que causa tanta angústia e tristeza nas famílias dos goianos”, declarou o governador Ronaldo Caiado ao lamentar os mais de 19 mil óbitos registrados no Estado.

A expectativa de Caiado é que a cobertura vacinal alcance as pessoas com 18 anos de idade até setembro. De acordo com a SES, há municípios que já imunizaram pessoas com idade de 28 anos na aplicação de vacinas. Locais como Aparecida de Goiânia vacinam a partir de 43 anos, Goiânia, Anápolis e Rio Verde estão em 45 anos, Itumbiara e Catalão em 47 anos.