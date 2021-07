Prefeitura de Anápolis anuncia volta da Feira da Brasil e inscrições para quem quiser trabalhar no local

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (1º) o retorno da Feira da Brasil e também as inscrições para quem quiser trabalhar no local.

“Nos preparamos para retornar com respeito à vida e compreendendo a urgência econômica do setor, um dos mais atingidos durante toda a pandemia”, declara a diretora municipal de Cultura, Nabyla Carneiro.

O cadastramento de pequenos empreendedores e artesões interessados em participar da Feira da Brasil está aberto e é realizado com agendamento prévio através do telefone (62) 3902-2550 até o dia 16 de julho.

Após marcar data e horário, é necessário se dirigir à sede da Diretoria Municipal de Cultura, na Praça Bom Jesus. Os documentos exigidos são duas fotos 3×4, comprovante de endereço e cópia do CPF e RG.

“Através deste cadastro, conheceremos cada vez mais os produtores locais, como também atenderemos da melhor forma os artesãos e o público dentro dos protocolos de enfrentamento à pandemia”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Segundo a titular da pasta, o número de vagas será estipulado a partir da quantidade de interessados. A Feira da Brasil funciona aos finais de semana embaixo do Viaduto Deocleciano Moreira Alves, no trecho da Avenida Brasil entre Avenida Goiás e Rua Barão do Rio Branco, no Centro.