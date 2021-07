Comoção e muito choro: saiba os detalhes do sepultamento de Lázaro Barbosa

O corpo de Lázaro Barbosa, morto no início da semana após confrontar forças policiais de Goiás e do Distrito Federal, foi enterrado nesta quinta-feira (1º), no Cemitério de Cocalzinho de Goiás.

Participaram do momento de despedida nove pessoas. Entre elas a esposa, de 19 anos, a filhinha pequena do homem, uma tia, a sogra e o cunhado. Todos estavam muito comovidos.

A cerimônia aconteceu na capela do próprio cemitério e durou cerca de 30 minutos. Em todo o tempo, a companheira de Lázaro permaneceu debruçada e chorando sobre o caixão.

“Obrigada por tudo. Você foi um pai maravilhoso. Eu te amo tanto. Não precisava”, disse a jovem.

Depois de se recuperar, a moça ainda agradeceu a todos que compareceram para dar o último adeus. Também pediu que a imprensa que estava no local não fizesse filmagens.

Os pais de Lázaro não foram. Já a ex-esposa, com quem ele teve outra filha, não apareceu sob justificativa de que está grávida de poucos meses e a situação mexeria demais com ela.

Apesar de todas as marcas provocadas pelos tiros que levou, o caixão ficou aberto para que os presentes pudessem vê-lo. O horário e o local do sepultamento não foram divulgados com antecedência para evitar represálias.

Todos os custos do velório, segundo o Correio Braziliense, foram arcados pelo advogado da família, Wesley Lacerda, e pelo diretor da funerária Bom Samaritano, Everton Sacci. O veículo utilizado para o transporte do corpo foi escoltado pela Polícia Militar.

“O doutor Wesley procurou a funerária e ajudou da forma como podia a família. Então, houve um acordo para ajudar os parentes. No IML de Goiânia, foi feita a remoção. Depois, passou por uma clínica, onde foi feita a preparação e o encaminhamento para o cemitério”, detalhou Lívia Nunes, a representante da funerária.