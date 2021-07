Adolescente é trazido de helicóptero para o HUANA após sofrer gravíssimo acidente

Um adolescente, de 16 anos, deu entrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) no início da tarde deste sábado (03).

Ele foi encaminhado de helicóptero do Hospital Regional de Uruaçu até a unidade de saúde após sofrer um gravíssimo acidente automobilístico em Porangatu, no Norte do Estado.

Ficou a cargo do Corpo de Bombeiros o transporte aéreo. Imagens feitas pelo Portal 6 mostram o momento da chegada da vítima até o HUANA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Com o acidente, ele teve traumatismo cranioencefálico e chegou até a unidade com quadro de intubação e sedação.

Até o fechamento da reportagem, às 14h03, o HUANA ainda não havia emitido boletim médico com atualização do quadro clínico do paciente.