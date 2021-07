Os detalhes e as fotos do acidente que tirou a vida de modelo anapolino

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do jovem anapolino Raphael Almeida, de apenas 27 anos, neste domingo (04).

O Portal 6 apurou que ele trafegava na GO-437, por volta do km 43, quando chocou lateralmente a motocicleta, uma Suzuki GSXR750, contra um Jeep Compass que vinha pelo sentido contrário da pista.

O impacto foi tão grande que despedaçou toda a moto e fez com que o veículo de passeio capotasse para o canto da pista.

Infelizmente, Raphael sofreu uma grave lesão na região da cabeça e faleceu ainda no local.

As três pessoas que estavam no carro não sofreram lesões aparentes e nem reclamaram de dores ou desconforto para as autoridades que foram acionadas.

O Instituto Médico Legal (IML) já esteve presente para fazer a remoção do corpo.

O velório está agendado para às 17h30 e irá acontecer na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, no Bairro São Jorge.