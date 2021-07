Tempo em Anápolis durante a semana ficará do jeito que muitos gostam

O The Weather Channel, principal plataforma usada por celulares e dispositivos móveis para previsão do tempo no mundo, já sabe o que os anapolinos devem aguardar para a semana que se inicia neste domingo (04).

Segundo a estimativa, as temperaturas devem girar entre a mínima de 12ºC e a máxima de 27ºC em todos os dias da semana, sem exceção.

Isso deve contribuir para a continuidade do tempo mais friozinho e ameno, ainda que não chegue a níveis tão baixos quanto aos que foram registrados pelos termômetros na última semana.

A amplitude térmica menor deve oferecer, durante o dia, um pouco da luz do Sol e o calor necessário para atividades ao ar livre.

Já nas noites e madrugadas, os cobertores ainda serão grandes aliados da população de Anápolis.

A plataforma informou também que as chances de chuva são praticamente zero durante o período, seguindo a característica marcante da seca do mês de julho.