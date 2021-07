Cantor sertanejo morre após complicações da Covid-19

O cantor sertanejo Kleber Oliveira, 37, que fazia dupla musical desde 2011 com Kaue, morreu nesta segunda-feira (5) vítima de complicações da Covid-19. Ele estava intubado desde maio.

Natural de Araraquara (275 km de SP), o músico estava internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB). Ele deixa uma mulher e uma filha.

Ainda não havia informações com relação ao velório e enterro. A empresa que gerencia a carreira da dupla deu a informação pelas redes sociais.

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista”, diz a publicação.

A dupla emplacou músicas que caíram nas graças do público, tais como “Tô Vendo que Você Tá Bem”, “Troféu Solidão”, “Ela não é Você” e “Garrafa Vazia”.

A última postagem do sertanejo nas redes sociais foi há três meses. Após o anúncio da morte, a publicação recebeu diversas mensagens de pesar e homenagens.