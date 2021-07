Mulher de Anápolis pede ajuda após viver momentos de terror com neto do marido falecido

Uma moradora da região Oeste de Anápolis precisou pedir a ajuda da Polícia Militar na segunda-feira (05) para denunciar ter sido vítima de uma agressão.

Apresentando machucados e sangramento no rosto, ela contou que o neto do falecido marido, de 15 anos, vive na casa dela e a atacou com socos.

De imediato a vítima alegou ter chamado uma viatura, mas o adolescente, percebendo que poderia se encrencar, fugiu do local e não foi mais localizado nas imediações.

Antes, o menor morava com o pai, mas teria precisado se mudar para ficar em segurança.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Central de Flagrantes e deverá ser acompanhado pela Polícia Civil.