Últimos dias para participar do processo seletivo do Governo de Goiás

Termina nesta quinta-feira (08) as inscrições para o processo seletivo do Governo de Goiás, que vai contratar 34 profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI).

Segundo a Secretaria de Estado da Administração (Sead), as vagas são temporárias e os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 8,3 mil.

Entre as 34 vagas disponíveis, 18 são para especialistas em desenvolvimento de softwares, 6 para especialistas em análise de sistemas, 3 para especialistas em gestão de projetos, 3 para especialistas em análise de processos, 2 para especialistas em experiência do usuário (UX) e 2 para especialistas em Business Intelligence (BI).

Para se inscrever, os interessados devem fazer cadastro online pelo selecao.go.gov.br e pagar a taxa específica de acordo com o cargo, entre R$ 30 e R$ 50.

No edital, 5% das vagas têm destinação prevista para pessoas com deficiência. Leia a íntegra do documento para saber mais.