Ypê abre vagas de nível médio e técnico para contratar funcionários em Anápolis

A Ypê, que tem fábrica de produtos de limpeza e higiene no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com vagas abertas para contratar novos funcionários para os cargos de operador de máquina, mecânico de manutenção e eletricista de manutenção.

Para operador de máquina os requisitos são: ensino médio completo, NR-12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos (diferencial), manutenção de rotina, informática e experiência com máquinas.

Para mecânico de manutenção é obrigatório curso técnico em manutenção industrial, além de ensino médio completo, pacote office, NR-12 e segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

Já para eletricista de manutenção é exigido apenas o ensino médio completo e o curso em elétrica ou eletrotécnica.

Os valores de salários e benefícios não foram divulgados.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.