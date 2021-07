Novo residencial popular de Anápolis deve ser entregue ainda neste ano

As obras do Residencial Cerrado III estão com mais de 60% dos serviços executados e devem ser concluídas até o final do ano. O projeto conta com aplicação direta de R$ 1,6 milhão dos cofres estaduais, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), e foi vistoriado nesta quarta-feira (07) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito Roberto Naves (PP).

“Viemos ver como estão sendo construídas as residências que vão abrigar as pessoas, dando a elas condições de ter sua casa própria. É um momento de alegria”, comentou Caiado. O residencial fica na região do Industrial Munir Calixto e durante a visita, Caiado anunciou que julho será “um mês de várias inaugurações” em Anápolis.

Lucas Fernandes, presidente da Agehab, explicou que participação do Estado viabiliza as moradias e torna o valor das parcelas do financiamento com a Caixa Econômica Federal mais acessível para os beneficiários, que vão pagar em média R$ 600 de prestação.

Ainda conforme o titular da agência, a ampliação do acesso das famílias que mais necessitam à casa própria é uma das prioridades da gestão Caiado. “Esse é o caso do Residencial do Cerrado em que o Estado destina R$ 15 mil por unidade habitacional, o que ajuda as famílias na entrada do financiamento e também na redução do valor das parcelas”, reforçou.

Para ser contemplado com os R$ 15 mil da contrapartida estadual, as famílias precisam se enquadrar nos requisitos legais da Agehab, entre eles, renda de até três salários mínimos, nunca ter sido contemplado em outras iniciativas, e não possuir imóvel e vínculo comprovado com o município em, no mínimo, três anos.

Cerrado III conta com infraestrutura completa, asfalto, rede de água e energia. As casas têm 50,88 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Em junho de 2019, o Governo de Goiás e a Caixa entregaram 420 moradias no residencial, referentes à primeira e segunda etapas, com investimento total de R$ 43,2 milhões, dos quais R$ 6,3 milhões são de recursos do Estado.