Estudantes de Anápolis devem fazer cadastramento e recadastramento para usar o Passe Livre

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) informou nesta quinta-feira (08) que os estudantes de Anápolis devem fazer o cadastramento e recadastramento para usar o Passe Livre no segundo semestre, quando voltam às aulas presenciais.

Para aqueles que ainda não integram o programa, será necessário procurar a sala de atendimento do Passe Livre – Urban, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, no Centro.

Após a aprovação da solicitação, o cartão poderá ser retirado no prazo de sete dias, a contar da data do pedido formal, na unidade de referência do Terminal Urbano. Em seguida, precisa ser ativado em algum posto de atendimento do Vapt Vupt.

Já os recadastramentos dos usuários veteranos serão efetivados por declarações enviadas pelas instituições de ensino cadastradas no Passe Livre. Para ambos procedimentos, o prazo começa na próxima segunda-feira (12) e se estende até 31 de agosto.

O Passe Livre dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta. O saldo não é cumulativo. Desta forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens.