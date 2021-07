Gran Life será o primeiro complexo mixed-use de Anápolis

Tendência em metrópoles por todo o mundo, o primeiro mixed-used de Anápolis contempla tudo que é necessário para viver com mais qualidade e praticidade no dia-a-dia frenético das rotinas contemporâneas.

O Gran Life está sendo construído no centro de Anápolis em uma área total de 5.302,17m² com estrutura que engloba um shopping, 244 salas comerciais, 156 apartamentos residenciais com área de lazer e um hospital com a consultoria do maior grupo médico hospitalar do país o Sírio Libanês. A nova etapa do projeto foi lançada no último sábado (25), em um café da manhã para investidores.

O empreendimento resulta da parceria entre os grupos imobiliários ABL Prime, ATMO e Trinus Co., gigante do empreendedorismo no Centro-Oeste, com aproximadamente 140 empreendimentos aplicados em 17 estados brasileiros.

“O nosso propósito com essa tecnologia é contribuir com a evolução e potencial do empreendedor imobiliário regional. O mercado imobiliário vem se desenhando novamente em uma crescente. Quem comprou o produto já teve uma valorização média de 15 a 20%, acima do valor de aquisição”, ressalta Diego Siqueira, sócio-fundador da Trinus Co.

A escolha pela cidade de Anápolis foi estratégica. Situada no centro do país, a região é ponto de encontro de quatro rodovias federais, BR-020, 060, 153 e 414, o que torna a integração com os centros econômicos do país muito mais acessível.

O hospital que será construído no complexo, por exemplo, será um centro referencial em saúde com 11 pavimentos clínicos, heliponto, 90 leitos tipo apartamento, 20 leitos de UTI e 7 salas de cirurgia. Pacientes de diversas cidades terão a oportunidade de realizar cirurgias e consultas ao lado de onde estão hospedados, trazendo praticidade e conforto ao cliente e ao investidor.

Outro destaque é a quantidade de opções de lazer para os moradores, que vão além do convencional. Além de playground, piscina e salão de festas o prédio contará com Horta Comunitária, Lounge Café, Cinema e Serviços Pay-per-use (faxineira, cuidado de idosos, banho e passeio pet, concierge, babá, personal trainer, lava car, carro e bicicleta compartilhada).

Já a área business alia espaço gourmet, restaurante no terraço e 244 salas comerciais, com sistema de agendamento através do aplicativo do empreendimento.

Um projeto inovador, será um divisor de águas e atingirá toda a economia local. Ainda segundo Diego, o anapolino está vendo a oportunidade de um investimento concreto.

A área comercial do Gran Life já foi 80% vendida e a residencial 70%. “É um projeto que se completa, um produto apoia o outro e será um diferencial para a cidade de Anápolis, a nossa intenção é a renovação”, destaca Diego Siqueira.