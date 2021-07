Mais dois homens e uma mulher perdem a vida para Covid-19 em Anápolis

Mais dois homens e uma mulher perderam a vida para Covid-19 em Anápolis, confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta sexta-feira (09).

De acordo com a pasta, as vítimas do sexo masculino tinham 59 e 67 anos e a do sexo feminino 70. Os óbitos ocorreram nas últimas 24h.

No mesmo período, a Semusa também registrou 188 novos casos – 101 em moradoras, com idade entre um e 93 anos, e 90 em moradores, de 15 a 73.

O acumulado passou para 44.514, sendo que mais de 1.395 referem-se à mortes e cerca de 41.800 a recuperações.

Por outro lado, outros 1.000 infectados seguem monitorados em isolamento domiciliar e 200 internados. Na rede municipal, a ocupação de leitos permanece na casa dos 60%.