Preço do botijão de gás de cozinha já está próximo dos R$ 100 em Anápolis

O preço do gás de cozinha está pesando no bolso do consumidor anapolino com preço já próximo dos R$ 100, constatou o Procon Municipal.

Segundo o órgão, a Petrobrás anunciou um aumento de 6% na última terça-feira (06) – o sexto neste ano –, o que afeta diretamente no valor repassado pelas distribuidoras.

Em pesquisa realizada nos estabelecimentos, o botijão de 13 quilos foi encontrado entre R$ 85 e R$ 97, com percentual de 14% de diferença nos casos em que o consumidor retira o produto no local.

Já para receber em domicílio, o valor pode variar entre R$ 90 e R$ 97 (8%), com taxa de entrega entre R$ 2 e R$ 5.

Desde o início do ano, o Procon registrou aumento de 18,71% no preço médio do gás, que em janeiro era de R$ 77,50 e atualmente está em R$ 92.

“Acompanhamos de perto todos os preços cobrados pelo gás de cozinha nos estabelecimentos, para apurar possíveis aumentos injustificados que se enquadrariam como prática abusiva”, destaca Wilson Velasco, diretor do órgão.

No levantamento, realizado entre os dias 30 de junho e 2 de julho, os galões de água mineral também apresentaram variação entre as distribuidoras.

Conforme o Procon, a porcentagem de diferença encontrada em Anápolis foi de 50% – sendo o menor valor R$ 10 e o maior R$ 15.

Wilson Velasco afirma que caso o consumidor se sinta lesado com cobranças abusivas, pode procurar o órgão pelos telefones (62) 3902-1365 ou 3902-1834.