Campanha dá descontos de até 90% para anapolinos com contas da Caixa em atraso

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (12) que está iniciando em Anápolis a campanha “Você no Azul 2021”, para dar descontos para quem está com dívidas de contratos em atraso.

Para isso, um caminhão-agência foi levado até a Praça Americano do Brasil, nas proximidades do Terminal Urbano, para ofertar atendimento aos clientes.

De acordo com a Caixa, os descontos para quitar os débitos podem chegar até a 90% e as condições, tanto para pessoas físicas quanto para as jurídicas, vão variar de acordo com a modalidade de crédito contratada e do período de atraso.

Os interessados podem procurar a unidade móvel até a próxima sexta-feira (16), das 08h às 18h.

Em tempo

A Caixa também informou que, além do caminhão, é possível fazer negociar as dívidas pelo próprio site da caixa.

Débitos de até R$ 2 mil ainda podem ser quitados com valores especiais em casas lotéricas.