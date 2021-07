Corpo com vários ferimentos é encontrado na BR-153, em Anápolis

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (12), no KM 443 da BR-153, nas proximidades da Havan, em Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que as equipes já estão no local. Ainda não há, porém, detalhes do que pode ter acontecido com a vítima.

O que se sabe, até agora, é que se trata de um cadáver do sexo masculino e que foi localizado com vários ferimentos. As hipóteses iniciais dão conta de que poderia se tratar de um atropelamento ou homicídio.

Em entrevista ao repórter Rubens Júnior, da Rádio São Francisco, o policial rodoviário federal, Geraldo Mendonça Neto, afirmou que no local não existem vestígios de sangue e uma parte da pista precisou ser isolada.

A Polícia Científica foi acionada para realizar as perícias e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) deverá apontar a causa do óbito.

Mais informações a qualquer momento.