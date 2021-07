DJ ganha mais de 250 mil seguidores após acusações de agressão a ex

Apesar das críticas do público e até da suspensão por sua produtora, DJ Ivis, 30, ganhou mais de 250 mil seguidores no Instagram após ser acusado de agressão por sua ex-mulher, Pamella Holanda, 27.

O músico, que tinha no último sábado (10) 723 mil seguidores em seu perfil, chegou a 984 mil na manhã desta segunda-feira (12). Apenas nas últimas horas, esse número começou a cair, e chegava 977 mil no meio da tarde.

Paraibano, DJ Ivis é produtor, cantor, compositor e tecladista, e ficou conhecido como astro da pisadinha. Ele emplacou recentemente hits como “Volta bebê, volta neném”. No domingo (11), no entanto, ele foi acusado de agressão pela ex-mulher. A arquiteta e influenciadora digital Pamella Holanda, 27, publicou em seus stories uma sequencia de vídeos em que ele aparece dando socos, tapas e empurrões nela.

DJ Ivis postou vídeos, em seguida, também em seu Instagram, afirmando que as imagens não mostram a totalidades dos fatos, alegando sofrer ameaças da ex. “Eu sempre apanhei com a minha filha no braço, alguém tem noção do que é isso?”, diz.

“Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo, nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças”, afirmou ele.

Diante das imagens, muitos famosos declararam apoio a Pamella, que afirmou depois que hoje o “choro é de alívio por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir pra ajudar ninguém”.

Após a exposição das imagens, DJ Ivis foi afastado de todos os compromissos profissionais pela produtora Vybbe, responsável pelo gerenciamento da carreira dele.

“Diante dos últimos acontecimentos, queremos deixar claro que a Vybbe repudia todo e qualquer tipo de agressão. Assim como vocês, também fomos surpreendidos com os vídeos postados nas redes sociais”, disse, em nota, a produtora.