Boca Juniors x Atlético MG ao vivo – Veja onde assistir

Vivendo uma boa fase na temporada, o Atlético Mineiro viaja até a Argentina para enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira (13) para o primeiro confronto das oitavas de finais da Libertadores da América 2021.

O time comandado pelo técnico Cuca acredita na força do poderoso elenco para bater os argentinos que são sempre favoritos na competição. O galo investiu muito nesta temporada e trouxe reforços de peso para a disputa da Liberta. Nacho Fernandez, Zaracho e Hulk são alguns dos grandes jogadores contratados para encorpar o elenco.

Invicto na Copa Libertadores com cinco vitórias e um empate, o Atlético figura entre os favoritos para estar na final em novembro. Advindo do Grupo H, o clube tem cinco vitórias e um empate, com 15 gols marcados e três sofridos. Por sua vez, o Boca não faz uma boa competição e só garantiu a classificação na última rodada do Grupo C. O time fez 10 pontos, com seis gols marcados e apenas dois sofridos.

A partida de volta está marcado para o dia 20 de julho no Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto vai decidir quem avança para as quartas de final da competição. Na Libertadores, existe a regra de gol marcado fora de casa como critério de desempate. Por isso, marcar um gol hoje é muito importante.

Quem passar, pegará o vencedor de River Plate x Argentinos Juniors na próxima fase. A partida desta noite poderá ser acompanhada a partir das 19h15, através dos canais Fox Sports para todo o Brasil.

Provável escalação do Boca: Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo e Sández; Rolón, Medina e González; Villa, Pavón e Briasco

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Junior Alonso; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Hyoran (Nacho ou Dodô); Savarino e Hulk

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistente 1: Milciades Saldivar (PAR)

Assistente 2: Eduardo Cardozo (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)