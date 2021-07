Empresa produtora de ovos abre 15 novas vagas para contratar funcionários de Anápolis

O Grupo Josidith, que é conhecido nacionalmente pela grande produção de ovos, está com 15 novas vagas abertas para contratar funcionários.

Ao todo, são 10 oportunidades são para motorista com CNH na categoria D, 03 vagas para pedreiro, 01 vaga para central de vendas e 01 para assistente administrativo.

Exclusivamente a vaga de assistente administrativo é para uma unidade em Anápolis. As outras são para candidatos que tenham disponibilidade para se deslocar até Leopoldo de Bulhões.

A empresa não divulgou requisitos específicos para cada uma das funções, mas informou que busca por pessoas que tenham experiência prévia.

Interessados devem enviar o currículo para [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.

Mais informações pelo telefone (62) 9 9687-3720.