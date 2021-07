Serasa lança ação para limpar o nome por R$ 100 e em até 3 minutos

Uma boa notícia para os consumidores que estão com nome sujo na praça. Durante o mês de julho, mais de 14 milhões de dívidas poderão ser renegociadas por até R$ 100 por meio do Serasa Limpa Nome.

A ação é realizada em parceria com 24 empresas, desde bancos até varejistas. São elas: Ativos, Atlântico, Avon, BMG, Bradesco, Calcard, Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Itapeva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo, Tribanco, Vivo e Zema.

“O propósito da Serasa é oferecer soluções para melhorar a saúde financeira da população e percebemos, pelo resultado dessa ação em 2020, que ela foi essencial para que milhões de brasileiros pudessem pagar as suas dívidas com ótimas condições”, afirma Nathalia Dirani, gerente da Serasa.

“Já nesse momento tão difícil, acreditamos que a ação de R$ 100 é, novamente, uma excelente opção para que os brasileiros negociem suas dívidas por um valor que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao crédito”, completa.

Como negociar? Os brasileiros com dívidas podem fazer a renegociação por meio do site serasalimpanome.com.br, aplicativo, WhatsApp através do número (11) 99575-2096 ou por ligação gratuita para 0800 591 1222. A Serasa orienta que os interessados prefiram os meios digitais, mas que também é possível negociar pessoalmente em uma unidade dos Correios.

Ao entrar no site da Serasa, basta clicar em uma das dívidas para ver quais as opções de pagamento apresentadas e de renegociação. Depois de escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto online quanto na agência do banco ou casa lotérica. Segundo a Serasa, as negociações são concluídas em menos de 3 minutos.