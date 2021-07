Filme goiano sobre violência contra mulher na pandemia já tem data de estreia em Anápolis

Com temática sobre violência contra mulher durante a pandemia, o filme Eu Trouxe Flores será lançado no dia 28 de agosto, em sessão especial às 10h no Cine Prime do Anashooping.

Gravada em Pirenópolis, a produção traz no papel principal os atores Ana Isabela Godinho e Eduardo Rosário. Na trama, ambos são Eliza e Mamédio. Bem contextualizada, a história também é interessante.

Publicamente, eles formam o casal perfeito, mas dentro de casa a realidade é outra. Depois de alguns anos de convívio, Eliza se vê numa relação abusiva, com agressões verbais e psicológicas. Ela teme que o pior aconteça, mas não consegue colocar um fim na relação.

Mamédio perdeu a mãe para a Covid-19 e fez disso um dos motivos para explicar os momentos mais recentes de agressividade. Enclausurados em casa, e sem a necessidade de manter as aparências, os dois terão que decidir como essa história vai terminar.

Assista ao trailer