Incomodada há 10 anos, mulher faz cachorro de vizinho virar caso de polícia em Anápolis

Uma mulher de 50 anos acionou a Polícia Militar nesta terça-feira (13) para reclamar que não aguenta mais perder o sossego para os latidos do cachorro de um vizinho, um idoso de 74 anos.

Ela vive no Loteamento Novo Jundiaí, na região Leste de Anápolis, e afirmou aos agentes que já está incomodada com os sons do animal há cerca de 10 anos.

Inicialmente, segundo a mulher, os latidos eram mais finos. Com o passar do tempo, no entanto, foram se tornando mais fortes e cada vez mais altos.

Uma equipe de policiais já havia sido acionada há alguns meses para registrar o mesmo problema, mas como a situação não foi resolvida, a moradora decidiu fazer uma nova denúncia por perturbação de sossego.

No local, os agentes conversaram com o proprietário do animal e ficou acordado entre ele e a vizinha que, ainda nesta semana, um novo lar será encontrado para o cachorro.

Caso a perturbação continue, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) será registrado contra o tutor.