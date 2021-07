Universidad Católica x Palmeiras – Veja a escalação e onde assistir ao vivo

O Palmeiras dá uma pausa na excelente campanha no Campeonato Brasileiro de 2021 para focar na Libertadores da América.

O time paulista irá enfrentar o Universidad Católica (CHI), às 19h15 desta quarta-feira (14) em jogo válido pela partida de ida das oitavas de finais do torneio sul-americano. O jogo acontece no Estádio San Carlos de Apoquindo, no bairro de Los Condes, em Santiago. Grande favorito para avançar de fase, o Palmeiras viajou com força máxima para o duelo. Os únicos desfalques de peso será Rony e Luiz Adriano, lesionados.

Além disso, um grande reforço pode ser anunciado para o jogo de hoje. Dudu tem chances de ser relacionado e pode reestrear pelo alviverde.

O jogo desta noite será transmitido somente pela Conmebol TV, canal por assinatura da confederação sul-americana de futebol. Para assistir, os torcedores obrigatoriamente vão ter que assinar o serviço.

A partida será apitada pelo árbitro Andrés Matonte do Uruguai. Os assistentes serão Carlos Barreiro e Andrés Nievas, também do Uruguai.

Prováveis escalações das equipes:

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Tomás Astaburuaga, Juan Cornejo; Juan Leiva, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri, Diego Valencia. Treinador: Gustavo Poyet

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Treinador: Abel Ferreira