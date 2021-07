Vingança por causa de avô com câncer quase termina em morte na região Norte de Anápolis

Atualizado às 12h28 com mais informações

Policiais militares tiveram de ser acionados às pressas na manhã desta quarta-feira (14) para ir ao Anexo Itamaraty, na região Norte de Anápolis, atender um caso grave de tentativa de homicídio envolvendo um homem, de 56 anos, e um jovem, de 21.

Quando os agentes chegaram ao local, os dois estavam em uma luta corporal, ao lado de um carro, e junto deles havia um revólver e uma faca. Moradores assustados se aglomeraram ao redor para ver o que estava acontecendo.

Depois de serem separados, o mais velho contou ter combinado o encontro para comprar algumas telhas. No entanto, teria sido recebido a tiros no endereço e foi para cima do jovem para se desviar das balas.

Durante a confusão, ainda teria dado golpes de faca no rapaz e efetuado um disparo quando conseguiu arrancar a arma das mãos dele.

Já o mais novo alegou que, há alguns anos, o homem agrediu o avô dele, que atualmente está internado com câncer. Por isso, decidiu se vingar pelo sofrimento do parente e pegou o revólver que já tinha guardado há um ano.

Os dois ficaram com ferimentos e tiveram de ser encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A unidade informou ao Portal 6 que o paciente de 56 anos está estável e realizando exames. Já o de 21 está grave e estável e foi levado para o centro cirúrgico.