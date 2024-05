Entenda porque ‘declaração romântica’ terminou com casal detido em Senador Canedo

Suspeitos foram identificados por câmeras de segurança do município

Thiago Alonso - 30 de abril de 2024

Ambos foram detidos após a declaração de amor. (Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal)

O que era para ser um domingo (28) romântico, com direito até mesmo uma prova de amor, acabou na delegacia. Esse foi o destino de um casal apaixonado de Senador Canedo, cidade localizada na Região Metropolitana de Goiânia.

Os pombinhos foram detidos pelo crime de “vandalismo” pela Guarda Civil Municipal (GCM), logo após desenharem um coração com o nome deles no letreiro “Eu amo Senador Canedo”, que fica próximo à entrada do município.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem de camisa branca e a mulher de vestido verde estacionam o carro próximo ao local, e vão até a placa.

Assim, logo após realizarem a declaração de amor, o casal se senta próximo ao letreiro e ficam abraçados por um tempo.

O que eles não sabiam é que a ação estava sendo monitorada por agentes da GCM, que poucos minutos depois, abordam o casal.

Ao ser questionado sobre a ação, o homem chega a negar o crime, dizendo que aquele não era o nome dele. No entanto, os agentes solicitaram os documentos pessoais dele, e constaram ser o mesmo escrito na placa.

Assim, ambos foram encaminhados para uma delegacia, onde foram responsabilizados por danificarem o patrimônio público, crime previsto no artigo 163 do Código Penal.

O homem, por sua vez, foi autuado em flagrante pelo crime de atribuir a si falsa identidade para obter vantagem, conforme o artigo 307.