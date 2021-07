Em 24h, Anápolis registra mais quatro mortes por Covid-19

Em 24h, Anápolis teve o registro de mais quatro mortes por Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no boletim desta sexta-feira (16).

De acordo com a pasta, as vítimas tinham 46, 55, 63 e 71 anos. Todas eram do sexo masculino e estavam acometidas pela doença.

Desde o início da pandemia, mais de 1.400 moradores perderam a vida para Covid-19. Os casos continuam sendo registrados e também nas últimas 24h o total de 128 notificações foram feitas à Semusa.

A pasta atualizou para 45.656 o acumulado geral e ressaltou que 42.679 referem-se a pacientes já recuperados da doença.

Por outro lado, outros cerca de 1.200 seguem em isolamento domiciliar ou internados. Na rede municipal, a ocupação está na casa dos 55%.