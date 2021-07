TRE abre seleção de estágio para estudantes de ensino médio em Anápolis

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) abriu novo processo seletivo para estagiários e há vagas para Anápolis.

As oportunidades são voltadas à estudantes de ensino médio com matricula regular a partir do segundo semestre do 1° ano e que não estejam cursando o último ano.

Segundo o órgão, as inscrições podem ser feitas até 15 de agosto no site da Super Estágios. Não haverá cobrança de taxas.

A seleção se dará através de prova online individual e os aprovados terão direito à bolsa mensal de R$ 500 e auxílio transporte. A carga é de 20h por semana.

Para mais informações, consulte o edital.