Após uso de loló em festa, jovem tem parada cardíaca e vai para UTI do HUANA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve uma madrugada corrida em Anápolis neste domingo (18).

Um pedido de reforço da Polícia Militar mobilizou as equipes médicas, que partiram em busca do necessitado nas ruas do município.

Porém, amigos da vítima – que estava entrando em parada cardíaca – levaram ele para a própria base do SAMU ao mesmo tempo, causando um desencontro.

Por sorte, alguns médicos e especialistas se encontravam na base para dar continuidade ao caso.

Os amigos do jovem, que tem apenas 19 anos, explicaram que ele estava usando loló em uma festa no bairro Leblon, logo antes da crise.

Ele recebeu os primeiros cuidados e foi então encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) para um tratamento mais capacitado.