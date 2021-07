O humorista Whindersson Nunes, 26, postou um vídeo nesta sexta-feira (17) em seu canal do YouTube onde faz reflexões sobre a vida e lembra de seu filho. Com o título “PSIQUIATRA”, a produção foge do tom de humor, comum em sua obra, e reflete sobre as dificuldades, a fama e a criatividade.

Em um momento do vídeo, um dos quadros da parede onde o comediante e um psiquiatra estão é substituído por um desenho de uma pequena mão segurando o dedo de um adulto. É a mesma imagem que Whindersson postou quando seu filho, João Miguel, nasceu.

Na sequência, a conversa começa a falar sobre o lado bom da criatividade, com o psiquiatra, que passa a ser interpretado pelo próprio Whindersson, dizendo que “é só imaginar. Só coisa boa”. O humorista responde: “O lado bom? Eu sei qual é o lado bom! O lado bom é que eu imaginava meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Esse é o lado bom de imaginar. É muito bom. O único lado bom que tem é esse”.

João Miguel, filho do humorista com a noiva Maria Lina Deggan, 22, morreu prematuro em maio deste ano.

Em outro trecho, Whindersson comenta sobre aprender lições com a vida. “Aprendizagem serve para você ficar mais forte. Mas, mais forte, eu vou virar o quê? Um Vingador?”, diz.

Na sequência, ele começa a falar sobre o sucesso. “Mas a fama, por si só, é bom. É legal, é bacana, você ser conhecido. Você também tem muito amor. Você ganha capinha de celular. Às vezes nem é do modelo do seu celular a que você ganha. […] Eu conheci o Mano Brown. O Mano Brown chama Pedro Paulo. Eu nem sabia. Tem noção? São informações que a fama me trouxe”, diz Whindersson.

Mesmo com o tom sério do vídeo, Whindersson tratou de temas mais profundos com leveza. A produção ainda contou com a participação de Seu Jorge e Carlos Grillo interpretando o psiquiatra em momentos distintos.

DÓI DEMAIS

Também nesta sexta-feira, Whindersson compartilhou em seu Twitter que dói demais a saudade que sente do filho, João Miguel, que teve com a noiva Maria Lina Deggan , 22, que morreu prematuro.

“Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode”, escreveu em uma postagem no Twitter. “E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para. Enfim”.

O humorista recebeu apoio dos seguidores, que disseram que tudo vai melhorar e que o filho está cuidando dele da Maria Lina. “Ele cuida da Maria e de ti lá do céu, olhe ele todos dias através das estrelas, tenho certeza que vai encontrar nem que seja um pouco dele e de Deus, você pode não vê-los, mas senti-los é possível”, escreveu um internauta.

Um seguidor do artista publicou nos comentários que o humorista e a esposa são guerreiros. “Whindersson, você e sua esposa são dois guerreiros, que Deus continue a dar forças para vocês vencerem essa tormenta no coração”.

O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de “melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida”. Nunes assumiu o namoro com a estudante de engenharia civil em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com o cantor Vitão.