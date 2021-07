MP toma providência contra goiana que tentou matar bebê com antidepressivo

A Justiça de Goiás recebeu uma denúncia feita pelo Ministério Público (MP-GO) contra uma mulher que tentou matar o filhinho de apenas 1 ano e 6 meses com medicamentos antidepressivos, em Aparecida de Goiânia.

Consta no documento que Kassiane Soares da Silva, no dia 17 de agosto de 2019, fez o bebezinho ingerir quatro comprimidos de Rivotril e depois engoliu ela mesma vários remédios.

Como não ficou satisfeita com o resultado, já que o garotinho ficou apenas sonolento, foi até o supermercado com ele no colo e comprou chumbinho, um veneno clandestino usado normalmente para matar ratos.

O pior, segundo o MP-GO, só não aconteceu porque uma cliente do estabelecimento percebeu que a mulher estava apática e o bebê apresentava sonolência exagerada e decidiu se aproximar para oferecer ajuda.

Teria sido nesse momento que Kassiane revelou para ela que tinha a intenção de matar o filho e daria o veneno para ele tomar.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na hora para levar a criança para uma lavagem gástrica. O menino foi entregue aos cuidados da avó.

Com informações do TJGO