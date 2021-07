114 anos de Anápolis: prosperidade a toda prova

Anápolis é uma cidade privilegiada.

Afinal, com 114 anos de existência desde a sua emancipação política, o município é lembrado pela sua posição geográfica, pelo clima agradável e pela riqueza de mananciais e recursos. A posição geográfica, que lhe confere a inédita situação de estar entre duas capitais, sendo uma delas a capital federal, permitiu ainda se tornar uma referência logística, ou seja, um Hub para concentração e escoamento da produção agrícola e industrial de todo o Estado.

O clima agradável e os recursos conferiram charme à cidade, através da facilidade da adaptação. Coincidências geográficas, características construídas pelo tempo na indústria, no comércio, na prestação de serviços e fácil receptividade e adaptação de imigrantes fazem da nossa Anápolis um local único.

Mas o verdadeiro privilégio de Anápolis está justamente nas pessoas.

A força do trabalho, o poder de união e a sintonia de todos pelo desenvolvimento através de um bairrismo inteligente, positivo e construtivo é que fizeram e fazem Anápolis chegar em grande forma de desenvolvimento em seus 114 anos. Da produção agrícola, veio a vocação para o agronegócio que, rapidamente, agregou-se às inovações tecnológicas, tornando Anápolis conhecida como a manchester goiana.

Vivemos hoje um momento de superação com a pandemia da Covid-19 e somos testemunhas do quanto a solidariedade fez a diferença na vida das pessoas mais carentes. A gestão municipal deu a sua importante contribuição fomentando ainda mais o desenvolvimento social e investindo pesado na saúde durante os piores momentos enfrentados por todos nós.

Agora, vislumbramos um novo caminho, uma nova Esperança. Muito me alegra ter a oportunidade de fazer parte desta construção e poder somar para juntos acelerarmos a retomada das nossas vidas. Como deputado estadual, temos lutado para incrementar o Desenvolvimento Econômico, trazendo emendas para a Educação, na construção de duas escolas estaduais e na reforma de dezenas de outras unidades. Isto representa a geração de emprego e renda para a nossa gente. Futuramente estes espaços serão fontes de formação social e conhecimento educacional às futuras gerações.

Além disto, conquistamos uma nova área para o Daia, um antigo anseio da nossa cidade. Fico feliz em contribuir com meu trabalho para que Anápolis viva dias cada vez melhores, com otimismo e com razões para acreditar. Estamos apostando na vocação natural de Anápolis para o desenvolvimento econômico, a produção industrial e a expansão de sua planta industrial.

Olhando a nossa história e observando os desafios do presente, vemos semelhanças. Todos percebemos que o trabalho, o empreendedorismo e aposta nas potencialidades anapolinas é a mola propulsora do nosso desenvolvimento e da consolidação do nosso protagonismo econômico e político em Goiás e para o Brasil.

É por isto que acreditamos que o futuro é muito promissor. Teremos ainda mais razões para celebrar a vinda de novas indústrias, a geração de mais oportunidades para a nossa gente, a expansão do nosso polo educacional com capacidade ainda maior de transformar a vida das pessoas pelo poder do trabalho e do conhecimento.

Desta forma, é uma alegria que devemos compartilhar o fato de termos a certeza de que estamos cada vez melhores, superando dificuldades e abrindo sempre novos caminhos.

Viva Anápolis e sua gente!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras, excepcionalmente nesta quinta. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.