A Netflix anunciou nesta quinta-feira (22) o reajuste dos preços dos planos de assinatura disponíveis no Brasil. Agora, os planos vão de R$ 25,90 até R$ 55,90. A novidade movimentou a Internet e internautas dispararam comentários.

A frase “Adeus Netflix” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Assinantes e não assinantes do serviço criaram piadas na web e compararam os novos preços com as assinaturas de outras plataformas como Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video.

“Acabei de receber uma mensagem da menina com quem divido uma conta dizendo que vai cancelar”, contou um. “Foi bom enquanto durou”, refletiu um segundo. “Foram anos de amor e ódio, mas infelizmente por esse valor tive que cancelar. Até mais!”, escreveu outro.

Outros defenderam a plataforma, que ganha fãs devido às suas produções próprias. “Galera falando ‘adeus Netflix’, mas a Netflix é a melhor plataforma”, pontou, “o catálogo das outras não são completos”, completou a internauta.

O serviço de streaming da Amazon também comentou sobre o assunto. “Bem-vindos, novos assinantes”, escreveu o perfil oficial da plataforma no Twitter. Nos comentários internautas pediram por sequências de séries que estão no catálogo e brincaram com a atitude. “Amo o deboche”, escreveu uma.

O plano básico, que contempla uma tela, antes era R$ 21,90 e agora passa a custar R$ 25,90. Já o padrão, com duas telas e qualidade de vídeo em total HD -high definition, alta definição em português-, passou de R$ 32,90 para R$ 39,90.

Já o plano premium, que possui quatro telas, qualidade de vídeo em ultra HD, HDR e Dolby Atmos, passou de R$ 45,90 para R$ 55,90. Em comunicado divulgado à imprensa, o serviço de streaming diz que estão comprometidos com “a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes.”

A mudança começou a partir de julho, mudando os preços que eram os mesmos desde 2019. “Continuaremos oferecendo os melhores conteúdos, entre filmes e séries, além de uma vasta variedade de gêneros”, completa no texto.

O serviço de streaming aponta que acreditam que atualmente, com a chegada de novos streamings no Brasil, as pessoas têm “mais escolhas do que nunca”, e reforçam que com os três planos pretendem que “as pessoas possam escolher um preço dentro de suas necessidades.”

A plataforma se prepara agora para o lançamento de séries de sucesso. A sequência de “La Casa de Papel” chega ao streaming dividida em duas partes, sendo a primeira em 3 de setembro, e a segunda em 3 de dezembro.

Nesta quarta-feira (21), também chegaram à plataforma os novos episódios da versão brasileira do reality “Brincando com Fogo”. A segunda parte dos episódios será disponibilizada dia 28 de julho. Além disso, o serviço terminou o lançamento da trilogia “Rua do Medo” e disponibilizou a segunda temporada de “Eu Nunca…” recentemente.