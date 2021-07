Luciano Szafir tem alta após mais de um mês internado com Covid

Luciano Szafir, 52, recebeu alta neste sábado (24) após mais de um mês internado para tratar complicações geradas pela Covid-19. Ele chegou a ficar mais de 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Agora, o ator e apresentador deve ir para casa para continuar sua recuperação. “Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa”, diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa dele.

Szafir foi internado no dia 22 junho, após receber diagnóstico positivo para a Covid-19. Inicialmente, ele ficou em um quarto isolado e teve apenas sintomas leves. Porém, no dia 7 de julho o quadro do artista se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia no abdômen.

O ator ficou três dias intubado e, no em 10 de julho foi extubado, mas permaneceu na UTI. No dia seguinte, Szafir fez um curto vídeo para acalmar os fãs. Em poucas palavras e bastante emocionado, disse que estava bem. “Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que estou vivo, para agradecer”, afirmou.

Esta foi a segunda vez que Szafir, ex-marido de Xuxa e pai da modelo Sasha Meneghel, se contaminou com o coronavírus. A primeira infecção ocorreu em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado.