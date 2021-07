Preso após fugir de acidente, empresário ‘desmaia de bêbado’ antes do bafômetro em Anápolis

Um empresário ‘desmaiou de bêbado’ antes de realizar o teste do bafômetro no domingo (25), em Anápolis. Ele havia sido preso após fugir de um acidente no Jardim Europa.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi localizado com sinais de embriaguez pelas ruas do bairro após abandonar o veículo na porta de uma garagem – na qual ele havia destruído a rampa momentos antes.

No entanto, assim que chegou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o exame, ele estava desacordado e babando. Para evitar coma alcoólico, teve de ser levado para o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Na unidade, os médicos plantonistas realizaram estímulo doloroso e logo em seguida medicaram o empresário.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes depois de receber alta da unidade de saúde.