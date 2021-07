Vazam fotos do DJ Ivis ferido após suposta briga com a ex-mulher Pamella Holanda

Fotos do DJ Ivis ferido vazaram nesse final de semana e levantaram a possibilidade da ex-mulher Pamella Holanda ter agredido o músico em algum momento do casamento.

Publicadas inicialmente nos stories de Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, da RecordTV, as imagens teriam sido feitas no dia 12 de março.

Ao Metrópoles, Pamella afirmou que nunca viu o ex-marido da forma que ele aparece na foto. Segundo ela, os registros são uma tentativa do DJ de prejudica-la.

“Estratégia da defesa para me descredibilizar e atenuar a pena dele. Nunca o vi desse jeito. Deve ter sido uma briga dele com alguma… No hotel da vida dele. Ridículo, meu Deus”, declarou.

Ela também anunciou que entrou com um pedido de apreensão do celular de Ivis, uma vez que as fotos vazadas ferem a medida protetiva dada pela Justiça.

“De acordo com a decisão, pode ser ele ou algum intermédio a mando dele, que fere do mesmo jeito”, pontuou.

Confira as imagens: