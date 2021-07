Anápolis registra o primeiro caso suspeito da variante Delta, afirma SES

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nota nesta terça-feira (27) para informar que há em Anápolis o 1º caso suspeito da variante Delta do novo coronavírus.

De acordo com a pasta, o paciente teve contato com um morador do Distrito Federal, que está passando por um surto da cepa, e aguarda o resultado de um sequenciamento genético.

Ao Portal 6, a assessoria de comunicação da SES-GO informou que, normalmente, o teste que detecta a variante leva de 07 a 15 dias para ficar pronto.

Além de Anápolis, outros quatro casos da Delta já foram confirmados em Goiânia. No entanto, ainda não há registro de transmissão comunitária no estado.

A variante Delta

Identificada pela primeira vez na Índia, a variante Delta se espalhou para vários países e causa sintomas específicos, um pouco diferentes dos causados pela cepa original.

Febre, tosse contínua e perda de olfato e paladar eram os sinais mais comuns da Covid-19, porém a nova linhagem do vírus tem manifestado mais dores de cabeça, garganta, coriza e febre.

São, conforme especialistas, sintomas de um resfriado leve. E é isso que faz a variante Delta ser tão perigosa porque as pessoas, se infectadas, podem não dar a devida importância e continuar circulando normalmente.

Além de provocar sintomas um pouco diferentes, também há indícios de que a cepa seja muito mais transmissível do que qualquer linhagem do coronavírus.