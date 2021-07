Indo na feira, trabalhador é alvejado com disparos de arma de fogo em Anápolis

Está estável e sem riscos de morte, no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), o homem de 45 anos que foi alvo de disparos de arma de fogo no domingo (25).

Morador do Distrito Federal, ele estaria na cidade para prestar um serviço no DAIA e ficou em um alojamento com outros três colegas de trabalho.

Na ocasião em que foi alvejado, havia saído para ir até uma feira e sido abordado por um desconhecido na rua. Foi quando levou um tiro no braço e outro de raspão do rosto.

A vítima foi socorrida pelos próprio colegas, que correram para levá-lo para o hospital. Por conta do choque, o homem não conseguiu contar quem era o autor ou se havia motivo para o ataque.

O Portal 6 apurou que o caso foi registrado na Polícia Civil e poderá ser investigado como tentativa de homicídio.