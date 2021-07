Uber lança modalidade de viagens mais rápidas e baratas em Anápolis

A Uber lançou em Anápolis uma modalidade de viagens mais rápida e mais barata. É o Uber Moto, que já está disponível para quem tem a versão mais recente do aplicativo instalada.

“Funciona da mesma forma que outros produtos já conhecidos, mas as viagens são realizadas em motocicletas”, explica a empresa.

“Se você precisar se deslocar, vai poder fazer viagens na garupa por um preço ainda mais acessível do que o do UberX, sem abrir mão da tranquilidade trazida pelo Padrão Uber de Segurança”, completa.

O Portal 6 realizou algumas simulações no aplicativo com as duas modalidades.

Da Praça do Ancião, no Centro, até a UniEVANGÉLICA, no Cidade Universitária, o custo da viagem de carro ficou em R$ 9,94 enquanto na de moto saiu por R$ 7,80: uma diferença de R$ 2,14.

Já com o destino do Parque Ipiranga, no Jundiaí, até o Jaiara Shopping, na Vila Jaiara, a diferença é ainda maior: R$ 2,87. Na modalidade carro a viagem está saindo por cerca R$ 11,98 e na de moto R$ 9,11.

O Uber Moto, no entanto, ainda conta com poucos motoristas e por isso ainda não cobre todas as regiões da cidade. Se “pegar”, promete driblar o trânsito da cidade, principalmente em horários de pico.