Há 30 anos, Lugasa Inc contribui para construir a história de Anápolis

Desde que foi inaugurada em Anápolis, há quase 30 anos, a Lugasa Incorporadora se consolidou como uma das principais empresas do segmento de construções.

E isso aconteceu, em parte, graças à cidade, que proporcionou a oportunidade de crescimento e desenvolvimento para a empresa.

“Assim como a Lugasa, a evolução de Anápolis nunca parou e é marcada por 114 anos de uma série de conquistas e sonhos. Muitos já realizados e outros que estão em andamento para se consolidar em breve. Estou muito otimista com o futuro de nossa cidade”, destaca o proprietário, Mounir Naoum Filho.

Foi em Anapolis que a construtora se firmou e pôde realizar o sonho de milhares de famílias que desejavam ter um imóvel próprio de padrão superior a tudo que já havia sido visto na cidade. “Com o passar dos anos, foi consolidado o padrão Lugasa, presente em cada um de nossos empreendimentos. Hoje, somos reconhecidos pela excelência de nossos produtos”, ressalta ainda Mounir.

Atualmente, a empresa conta com 150 colaboradores, já tendo executado 11 edifícios residenciais, 01 hotel e 05 loteamentos. Possui também um novo produto em fase de construção, o Residencial Capri – apartamentos de 3 ou 4 suítes com 138 m² e localizado na região mais privilegiada do bairro Jundiaí.

“O que a Lugasa pode dizer de Anápolis é: aqui a empresa desenvolveu a capacidade de sonhar e crescer. Nunca parou de criar, projetar e construir”, assinala ainda o proprietário, Mounir Naoum Filho.

Ele demonstra sua gratidão e admiração pela comunidade anapolina: “o povo de Anápolis trabalha, se dedica e tem garra e coragem para enfrentar os desafios. Estes são atributos que herdamos dos pioneiros que fundaram Anápolis. Pessoas vindas de todos os lugares, muitos estrangeiros, que desde cedo conseguiram ver o potencial de desenvolvimento desta região do Brasil. As pessoas que vivem aqui e se dedicam a construir uma cidade agradável e hospitaleira são as principais responsáveis pelo crescimento do município. Em nome de toda a empresa, expresso nossos mais sinceros agradecimentos”.

Com otimismo e muito trabalho, a Lugasa continuará contribuindo para desenvolver essa cidade incrível. Pedra a pedra, tijolo a tijolo, a Lugasa permanecerá, assim como o município, em eterna construção. Parabéns pelos 114 anos, Anápolis!

