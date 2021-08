Pessoas com 30 anos já podem se vacinar a partir desta segunda-feira (02)

A segunda-feira (02) começa com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) imunizando moradores que tenham 30 anos ou mais.

O Banco de Leite, UniEvangélica e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes são os pontos para pedestres.

No sistema drive-thru estão disponivéis os postos no Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde JK e Anexo Itamaraty.

Vale lembrar que pessoas dos grupos prioritários (com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, e idosos) também podem se imunizar.

Quem precisa da segunda dose de AstraZeneca também pode se dirigir a um dos locais acima. Já o reforço da CoronaVac estará disponível apenas na UniEvangélica.

Gestantes e puérperas – que por recomendação do Ministério da Saúde devem receber preferencialmente o imunizante da Pfizer – poderão se vacinar, em primeira e segunda dose, apenas no posto do antigo Cerest (São Carlos/Boa Vista).

Este mesmo local também vai disponibilizar a segunda dose da Pfizer, mas somente para quem já tomou a primeira em Anápolis.