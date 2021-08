Acidente com peça de caminhão mata garotinha de 06 anos na BR-153

Este domingo (1º) terminou em tragédia para uma família que saiu de Porto Nacional, no Tocantins, com destino a Goiânia, e se envolveu em um grave acidente na BR-153.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma peça de caminhão foi lançada na direção do carro de passeio, um VW GOL, e atingiu diretamente uma garotinha de seis anos que estava na cadeirinha.

Por causa do impacto, a criança morreu no local e as equipes de socorro puderam apenas constatar o óbito.

Uma segunda menina, de 04 anos, e um adolescente, de 15, que também estavam no veículo, ficaram feridos e tiveram de ser encaminhados até o Hospital de Jaraguá.

Já o condutor do carro e um outro passageiro, tio e primo dos menores, nada sofreram.

Segundo a PRF, ainda não sabe se a peça se soltou de um caminhão de carga no momento do acidente ou se já estava solta e foi arremessada com o movimento de algum outro veículo passando por cima.