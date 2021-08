Homem confessa ter matado o amigo em Anápolis por causa de R$5

Na manhã desta segunda-feira (02), agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) prenderam o suspeito de um crime que chamou atenção em Anápolis no último mês de junho.

De acordo com o delegado Wlisses Valentim, titular do órgão, G.G., de 41 anos, foi detido temporariamente e é apontado como o autor de um homicídio qualificado contra Waliton Gomes Silva, de 24 anos, que vivia em situação de rua.

Vítima e suspeito costumavam sempre andar juntos e, no dia em que tudo aconteceu, os dois estariam extremamente embriagados nas proximidades da Praça da Bíblia, no bairro Maracananzinho.

Uma discussão foi iniciada entre eles repentinamente e testemunhas relataram ao GIH que o problema começou por conta de uma quantia de R$ 5.

Depois da briga, G.G. teria saído do local e retornado em poucos instantes, portando uma faca. Foi quando alcançou Waliton e o atingiu com golpes no abdome.

O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas os ferimentos eram muito graves e ele não resistiu.

O autor confessou o crime e foi levado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.