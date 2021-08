Radialista de Anápolis morre aos 57 anos em decorrência da Covid-19

Conhecido por muito anos em Anápolis como “o repórter do povo”, Edinho Cardoso morreu na madrugada desta segunda-feira (02), aos 57 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

O radialista estava internado há mais de 18 dias no Hospital Municipal Jamel Cecílio e, com o agravamento do quadro clínico, precisou ser entubado.

Na última semana, inclusive, eram vários os familiares e amigos que estavam realizando campanha nas redes sociais para encontrar doadores de sangue para ele.

Edinho atuou por muito tempo na Rádio São Francisco e atualmente fazia parte da equipe de esportes da Rádio Manchester, que divulgou uma nota de pesar e afirmou que essa foi “uma perda irreparável”.

Detalhes do sepultamento ainda não foram divulgados.