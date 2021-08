Com salário de até R$ 6 mil, seleção para colégio tecnológico está aberta em Anápolis

Começa nesta terça-feira (03) o período de inscrição para concorrer a uma das mais de 480 vagas, para diferentes cargos, nos diversos Colégios Tecnológicos (COTEC’s) espalhados por Goiás.

Em Anápolis, serão disponibilizadas um total de 44 vagas para a unidade Governador Onofre Quinan, localizada no Distrito Agroindustrial da cidade, o DAIA.

A remuneração de algumas das funções pode chegar até os R$ 6 mil.

Destas oportunidades, 30 estão reservadas para professores das mais diversas áreas, como administração, economia, engenharia, biologia, computação, fotografia e diversas outras.

Uma vaga será disponibilizada para cada um dos respectivos cargos: diretor e vice-diretor de unidade de ensino, coordenador pedagógico, bibliotecário e secretário escolar.

Já para os técnicos e auxiliares administrativo no âmbito escolar, assim como os técnicos de informática, serão três vagas para cada função.

Pessoas com mais de 18 anos e com ao menos seis meses de experiência na área desejada são algumas das exigências.

As inscrições seguirão abertas até quinta-feira (05) e devem ser realizadas no Portal do Candidato, dentro do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A divulgação do resultado final está programada para acontecer no dia 17 de agosto.

Mais informações acerca das vagas e dos requerimentos mínimos para participar do processo seletivo podem ser encontradas no edital.

O edital que regula as vagas para professores é diferente e pode ser encontrado aqui.