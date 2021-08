Idoso de Anápolis morre em grave acidente na BR-060; esposa sobrevive

A noite desta segunda-feira (02) foi marcada por mais um grave acidente na BR-060. Desta vez, o caso ocorreu no km 132 da BR-060, na altura do município de Teresópolis.

A vítima foi um idoso de 72 anos, sogro do vereador de Anápolis Alex Martins (PP), que perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou com o carro, um I/Chery.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tudo aconteceu por causa de um cachorro que apareceu repentinamente na via e acabou sendo atropelado.

O impacto foi tão forte que o motorista não resistiu e morreu antes mesmo do socorro chegar.

A esposa do idoso, uma senhora de 66 anos, também estava no interior do veículo e teve ferimentos leves. Ao Portal 6, por telefone, Alex Martins afirmou que ela não precisou ser hospitalizada e está bem de saúde.