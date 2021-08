Últimos dias para transferência e portador de diploma na UniEVANGÉLICA e Faculdade Evangélica Raízes

A Universidade Evangélica de Goiás- UniEVANGÉLICA e a Faculdade Evangélica Raízes ainda estão com inscrições abertas para transferência e para portadores de diploma nos mais de 50 cursos oferecidos pelas instituições, tanto na modalidade presencial quanto EAD. E a boa notícia é que as aulas dos matriculados começam já no dia 09 de agosto.

Interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet. As vagas serão encerradas conforme a disponibilidade de vagas em cada curso.

Para transferência, os candidatos precisam apresentar declaração de matrícula; cópia do certificado de conclusão do ensino médio; histórico escolar atualizado com notas, forma de ingresso e participação ou dispensa do ENADE. Já para os portadores de diploma, são obrigatórios os seguintes documentos: cópia do diploma de curso superior e cópia do histórico escolar de curso superior. Demais documentos necessários podem ser consultados no edital.

Para se inscrever, basta que os interessados acessem o site da UniEVANGÉLICA ou da Faculdade Raízes para preencher um cadastro. A divulgação do resultado está prevista para ocorrer após 10 dias da realização da inscrição.

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA obteve recentemente conceito máximo no MEC em seu curso de Medicina. Também ficou entre as melhores IESs do Estado de Goiás no Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação.

Atenção

Os processos seletivos de transferência e portador de diploma também se estendem a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE. São elas:

UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.