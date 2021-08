A vacinação contra a Covid-19 em Anápolis terá mudança nesta quarta-feira (04), informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Devido à quantidade disponível, a Prefeitura vai abrir dois pontos para primeira dose: a UniEVANGÉLICA (pedestres) e o Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)”, explicou.

O público-alvo segue sendo a população com idade igual ou superior a 30 anos, com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, e idosos.

“Haverá distribuição de senha e o horário continua das 08h às 16h”, ressaltou a Semusa em comunicado à imprensa.

De acordo com a pasta, a segunda dose está sendo aplicada no Banco de Leite, UniEVANGÉLICA e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes, para pedestres; e Ginásio Internacional, CMTT e unidade de saúde JK e Anexo Itamaraty, em sistema drive-thru. Já a segunda dose da CoronaVac estará disponível somente na UniEVANGÉLICA.

A vacinação de gestantes e puérperas continua em ponto exclusivo, no antigo Cerest, com o imunizante da Pfizer, indicado pelo Ministério da Saúde para esse grupo. Lembrando que, para segunda dose, a gestante deve apresentar liberação médica. No local, também será disponibilizada a segunda dose da Pfizer para os demais vacinados com o imunizante na primeira dose, desde que a aplicação tenha sido em Anápolis.

“O controle se deve ao número de doses previamente destinadas pelo Ministério da Saúde e Estado de Goiás para aplicação, em primeira e segunda, para cada município”, ponderou a Semusa.